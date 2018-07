Taavi Aas: ummikute osas on olukord paranenud

Ta osutas, et hommikune rahunemine Tammsaare-Tondi-Rahumäe ristmikul on märk sellest, et ajastus on teeremontide puhul kriitilise tähtsusega. „Igal muul ajal oleksime raskemas seisus. Juuli on teetöödeks parim aeg, mil see põhjustab kõige vähem ebamugavusi, sest on puhkuste aeg ja inimesed sõidavad linnast ära.“ Vaatluslennu puhul hakkas silma ka see, et Pirita ja Russalka ümbruse juures oli hommikul samuti liiklus suhteliselt sujuv, kehvem on olukord õhtuti. Aas möönis, et kohati võib linn taas umbe minna, seda eriti suurürituste ajal nagu eilne Guns’N Rosesi kontsert.