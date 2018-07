Fotod: vaata, milline näeb välja vastavatud uus Harju maakohus

Uuel hoonel on kokku 39 kohtusaali, mis on ära jagatud maja esimese nelja korruse peale. Kohtuistungite infot sisaldavad paberlehed uste kõrval on asendunud uues kohas elektrooniliste tabloodega, kuid needki pole veel kõik paika saanud. Paljude uste taga haigutavad alles tühjad augud.