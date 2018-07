Tallinna kiirabi on saanud ühe kuumarabanduse ja 16 päikesepistega seotud väljakutset

Adlas rääkis «Aktuaalsele kaamerale», et kuumarabanduse tõttu tehti väljakutse 80. aastates mehele, kes oli jäänud liiga kauaks päikese kätte, oli teadvuse kaotanud ja vajas haiglaravi. Adlas rõhutas, et erinevalt päikesepistest on kuumarabandus eluohtlik - kuumarabanduse saanud inimene ei pruugi olla kontaktivõimeline, hakkab käituma imelikult, rääkima ebatavalist juttu ja talle tuleks kutsuda kiirabi.

Päikesepiste korral on Adlase sõnul inimest võimalik iseseisvalt ja koduste vahenditega abistada. Päikesepistele viitavad sümptomid on peavalu ja -ringlus, iiveldustunne, oksendamine ning lastel võib olla rahutu ja viril käitumine või vastupidi väga loid käitumine. Selliste sümptomite korral tuleb inimene viia varjulisse kohta.

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus väljastas täna kuuma ilma hoiatuse: lähipäevil püsib Eestis väga palav ilm, kus maksimumtemperatuurid võivad tõusta 30-31 kraadni ning vaid rannikualadel on paiguti jahedam. Tähelepanu peaks pöörama ka UV-indeksile, mis on kõrge.

Ilmateenistus on koostanud koostöös päästeametiga rea soovitusi, mida tuleks järgida väga palava ilma puhul. «Riietu heledasse, sest hele peegeldab päikesekiirgust paremini; riietu kergelt; samas peaks pea olema kaetud; joo ohtralt vedelikku, soovitatavalt vett ja varu seda enda värskendamiseks; kui võimalik, jahuta end aeg-ajalt vees; sõidukis peaksid aknad olema avatud; palavaga väheneb tavaliselt söögiisu, siiski ära unusta söömist; vanemad ning haiged inimesed, eriti need, kes kannatavad kõrge vererõhu ja südamehäirete all, peaksid vältima liigset koormust ja pikalt päikese käes viibimist; arvesta, et palavuse ajal on tegemist ka suurenenud metsa-, maastiku ja üldise tuleohuga,» soovitab ilmateenistus.