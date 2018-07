Pirita-Kose lasteaed kolib sügiseks uude hoonesse

Uus lasteaiahoone võimaldab paremaid tingimusi nii lastele kui ka töötajatele. «Uus hoone on valgusküllane, hele ja ruumikas ning mahutab kuni 177 last. Lapsed saavad söögitegemist õppida toimkonna ruumis, looduse tundma õppimiseks on kaunis loodusõpperada ning heade ilmadega on võimalik mängida õuealal isegi minijalgpalli. Muidugi on mõeldud ka personali peale - nad saavad puhkeruumid ja kööginurga. Tegemist on tõepoolest modernse ja kauni hoonega. Rühmaruumidest avaneb vaade männimetsale,» ütles Pirita linnaosavanem Alina Tubli.