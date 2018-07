Galerii: Balti jaamas saab näha maailma parimaid pressifotosid

Maailma pressifoto konkurss (World Press Photo Contest) tunnustab aasta parima pildi tiitliga fotograafi, kelle visuaalne loomingulisus ja oskused on aidanud tal jäädvustada foto, mis kujutab viimasel aastal aset leidnud suure ajakirjandusliku väärusega sündmust või teemat. See on hinnatuim pressifotograafia võistlus maailmas, kus tänavu osales 4548 fotograafi kokku 73 044 fotoga.