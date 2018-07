Salmonelloosi nakatunud klient on NOA restorani peale pahane: «Meie vastu pole seni keegi huvi tundnud»

Tõnis Siigur väitis neljapäeval ETV saates «Ringvaade» , et restoran on haigestunutega palju suhelnud. «Me oleme rääkinud kõigi kannatanud inimestega personaalselt, väga palju suhelnud meili teel ja suhtleme veel edasi.»

Samuti ütles Siigur saates, et kolmest hospitaliseeritud haigest on kaks juba kodusel ravil ja üks viibib vist veel haiglas.

«Väga üllatav oli, et riigitelevisioonis julgeb inimene sõna otseses mõttes niisugust jama ajada,» on haiglaravil viibiv kannatanu peakoka peale pahane. Ta kinnitab, et kui ilmnesid esimesed haigusetunnused, informeerisid nad NOA restoranile saadetud kirjas enda haigestumisest ning andsid ka oma kontaktandmed.

Tõnis Siiguriga ei õnnestunud Postimehel reede õhtul ühendust saada, kuid restorani omanikeringi kuuluv Marko Zukker ütles, et ta ei oska kannatanute ignoreerimist kommenteerida. Ta lubas vaid, et «igal juhul võtame absoluutselt kõikidega ühendust».

Zukker lisas samas, et restoran soovib ära oodata nakkuspuhangu laborianalüüsi tulemused, mis peaksid tulema esmaspäeva hommikul. «Kui need asjad on korras, siis me hakkame tegelema kõikide inimestega, kes on vähegi kahju saanud.»