Reidi tee ehitus hakkab peatselt liiklust mõjutama

Täna keskpäeval kuulutati Tivoli platsil Reidi tee ehitus pidulikult avatuks. «Siin muutub kõik tundmatuseni. See on liikluse seisukohalt äärmiselt oluline projekt. Veokid hakkavad sadamasse ja sadamast välja sõitma siitkaudu. Linna peatänav saab olema rohkem kergliikluse ja ühistranspordi jaoks. Kui see ehitus valmis saab, siis see kindlasti muudab märgatavalt Tallinna liikluspilti,» ütles linnapea Taavi Aas.

Ta lisas, et kindlasti ei saa ehitus olema lihtne, sest arheoloogid on juba ootevalmis, et hakata šurfe kaevama. Linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna arheoloog Ragnar Nurk kinnitas, et arheoloogidel on tõepoolest mõningad ootused selle suhtes, mis maa seest välja võib tulla. Ta ütles, et georadari uuringud on näidanud, et ehituse alla jääva maapinna sees peaks olema arheoloogide jaoks nii mõndagi huvitavat. Ei saavat välistada ka seda, et maa seest leitakse jälle mõne vana laeva jäänused.