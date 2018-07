Parditiigi park saab värske väljanägemise

«Parditiigi pargi korrastamist alustati Mustamäel aastaid tagasi. Looduslike kallastega veesilm sai tehtud linnamiljööle vastavaks, osaliselt ehitati valmis ka kõnniteed ja paigaldati pargivalgustus. Aga siis said rahad otsa ja ehitustööde jätkamiseks eelarvelisi vahendeid ei eraldatud. Tänavu on see raha meie eelarves olemas, nii et saame projektis ettenähtud töid jätkata: ehitame lõpuni kõnniteed, kaasajastame pargivalgustus ja paigaldame ka täiendavat pargiinventari,» ütles Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats.

Laatsi sõnul pole vaja karta, et mustamäelaste üks armastatumaid parke, Parditiigi park, rekonstrueeritakse nii ära, et looduslikku-loomulikku alles ei jäägi.

«Looduslik loduala pargi Nõmme tee poolses osas jääb alles, mis tähendab seda, et sealt maha langenud puid ja puuoksi ei koristata ning võsa ja kuivanud puid, mis inimesi ei ohusta, ei raiuta. Nimetatud pargiosas tunnevad ennast hästi laululinnud – alustaimestik pakub neile pesitsemiseks ja varjumiseks ohtrasti kohti ning maha langenud puutüvedes elutsevad putukad täidavad toidulauda. See kokku loobki pargikülastajatele võimaluse nautida laululindude poolt pakutud kontserte. Tulevikus on meil plaanis rajada pargi metsikumale alale looduse õpperada ja paigaldada pargis elutseva kanakulli tegutsemist jälgida võimaldava veebikaamera,» rääkis Laats.

Parditiigi park. FOTO: Mustamäe linnaosavalitsus