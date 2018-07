Fotod: Eestisse saabus USA sõjalaev

Laeva kapteni Thomas M. Van Scoteni sõnul saabus laev siia selleks, et osaleda Läänemeres läbi viidavatel julgeoleku- ja koostöö õppustel. «Laev jääb siia tõenäoliselt kolmeks kuni viieks päevaks, siis läheme jälle merele. Rahuajal on meie ülesandeks tagada USA sõjaline kohalolek, meil on võimekus juhtida rahvusvahelisi õppusi. USA kohalolek Läänemerel on meie jaoks äärmiselt tähtis, sest Balti riigid on USA olulised liitlased,» rääkis kapten.