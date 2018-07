Fotod: Tallinna lahel lõhati sõjaaegne meremiin

«Tänane lõhkamine on veelkordne näide, et miinitõrjetegevus merel on jätkuvalt tähtis,» ütles mereväe laevastiku ülem kaptenleitnant Peeter Ivask. «Samuti peame oluliseks, et ametkondade vahel säiliks järjepidev koostöö. Selle läbi anname ühise panuse, et veealused lõhkamistööd häiriksid võimalikult vähe elanikkonda, mereliiklust ning merekeskkonda.»