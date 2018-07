Fotod: arheoloogid avastasid Tallinna kesklinnas 17. sajandi kalmistu

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogi Martin Malve sõnul polnud kalmistu olemasolu selles kohas varem teada. «Eeluuringud viis siin läbi arheoloogiafirma Agu EMS Monika Reppo eestvedamisel ja nende käigus tulid välja luustikud. Alguses arvati, et tegu võib olla Võllamäe kalmistuga, sest ajalooline võllamägi oli sellel kohal, kus praegu asub Swedbank. Aga kui hakkasime kalmistut lahti puhastama, siis selgus, et kindlasti ei ole tegu võllamäe kalmistuga, sest need inimesed, kes siia on maetud, ei ole hukatud,» rääkis Malve.

Ta lisas, et haudadest on välja tulnud palju sinelinööpe ja rootsi ööre ning mitmele kadunukesele on hauda kaasa pandud tema piip. Tõenäoliselt on tegu Rootsi garnisoni kalmistuga.

Praegu on puhastamisel 44 luustikku, lisaks on veel vähemalt 20 ees ootamas. Eemal koorib kopp pinnast, seal on tööd alles ees. Tõenäoliselt ulatub kalmistu ka naaberkrundile, Tallinna perekonnaseisuameti taha. Aga krundi serval kaevamiseks tuleb teise kohta tõsta seal maa sees olevad kaablid. Vastavad taotluse on arheoloogid Riigi Kinnisvara ASile juba esitanud.