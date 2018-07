Fotod: Vabaduse väljakul tagurdas veoauto bussiootepaviljoni, kaks inimest said viga

Õnnetus juhtus kell 13.13. Veok tagurdas otsa kahele inimesele. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja ütles Postimehele, et kaks inimest kukkusid. Sündmuskohal on kiirabi ning meedikud vaatavad üle, kas kannatanud on tarvis toimetada haiglasse või piisab neile kohapeal esmaabi andmisest.