PPA pikendab septembrist Tallinna teeninduste lahtiolekuaega

«Dokumenditaotlejaid on nii palju, et järjekorrad venivad talumatult pikaks. Seetõttu otsisime lisavahendeid ning otsustasime pärast erinevate võimaluste kaalumist pikendada teeninduste lahtiolekuaega ja avada augusti lõpus Tallinna kesklinna politseijaoskonnas ühe täiendava teeninduspunkti dokumentide väljastamiseks,» sõnas siseminister Andres Anvelt.

PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul on PPA pikemaajaline eesmärk, et pool tundi oleks teenindustes mitte keskmine, vaid maksimaalne ooteaeg.

«Pooletunnine keskmine järjekord tähendab seda, et tipphetkel võib ooteaeg olla ikkagi näiteks poolteist tundi. Selleks, et tulevikus ei peaks keegi PPA teeninduses ootama üle poole tunni, jätkame e-teeninduse ja kullerteenuse arendamist. Soovime, et lisaks ID-kaardile saaks tulevikus e-teeninduses tellida ka passi ning oleks võimalus dokumendid kullerteenusega koju tellida. Selleks vajame IT arendusi, milles toetume oma partnerile Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskusele (SMIT),» lisas Vaher