Galerii: loomaaias peetakse tiigripäeva

Tiiger on elanud Maal üle 2 miljoni aasta. Tänaseks on neid loodusesse alles jäänud 3000 kuni 5000 looma kuuest alamliigist, kuid sigimisvõimelisi isendeid võib olla alla 2500, kes viimastel andmetel elavad väikeste isoleeritud asurkondadena vaid kaheksas riigis: Bangladeshis, Bhutanis, Indias, Indoneesias, Malaysias, Nepalis, Tais ja Venemaal. Amuuri tiiger on põhjapoolseima levikuga alamliik ja suurim tänapäeval elav kaslane. Tiigreid ohustab elupaikade hävimine ja killustumine, toidubaasi vaesumine, konkurents jahimeestega saakloomade pärast ning salaküttimine. Amuuri tiigri populatsiooni suuruseks on hinnanguliselt vaid umbes 500 isendit.