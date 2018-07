Häirekeskusele teatati kella 11.38 ajal liiklusõnnetusest Tallinnas Narva maantee 25 juures reguleerimata ülekäigurajal, kus sõiduautolt said löögi kaks meest. 18-aastane ja 25-aastane mees viidi haiglasse.

Trammiliiklus oli pärast õnnetust seiskunud, samuti oli liiklusõnnetuse tõttu suletud kaks rida, mis viivad linna ning üks rida, mis viib linna poolt Pirita poole. Veidi pärast kella 13 teatas politsei, et trammiliiklus on avatud, kuid suletud on veel üks suund linna ja üks suund linnast välja.