Ironman Tallinn triatloninädal toob pealinna tuhandeid väliskülalisi

«Tallinnasse tuleb võistlema ja kaasa elama vähemalt 3000 väliskülalist terveks nädalaks, et osa saada esmakordsest Ironman Tallinn triatlonist ja teistest sündmustest. Kõik on oodatud kaasa elama! Tallinn ja Eesti riik saab nüüd tuntuks Ironman’i võistluse kohana ning lisaks spordipealinna rahvusvahelisele tuntusele on Ironman’i toimumisel ka väga suur majanduslik mõju,» rääkis peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

«Ironman Tallinn võistluse võõrustamine on mitmel põhjusel suurepärane võimalus – Tallinnas on uus ja suur rahvusvaheline spordisündmus, mis tutvustab Tallinna linna ja Eestit kogu maailmale. Triatlonivõistluse korraldamine on ka uus kogemus, kuid kõik raskused on koostöös erinevate organisatsioonide ja partneritega siiamaani lahendatud,» ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Ain-Alar Juhanson märkis, et võistluste trassid on tehtud selliselt, et võimalikult vähe häirida linlaste igapäevaelu ja liikluskorraldust, eriti Ironman Tallinn võistluspäeval 4. augustil. «Ühtegi ühistranspordi liini ei panda seisma. Kümne peatuse asukohad on ajutiselt muudetud, kuid vabatahtlikud peatustes ja erinevad teavitustegevused aitavad leida ühistranspordi ning teised liiklusega seotud küsimused lahendada. Julgustan helistama võistluste infotelefonile 5300 1707,» selgitas Juhanson.

FOTO: Ironman Tallinn

4. augustil toimub esmakordselt Ironman Tallinn täispikk triatlon ning 1.-5. augustini on Vabaduse väljakul avatud võistluskeskus ja spordilaat. Ironman Tallinn triatlonile on registreerunud üle 1400 osaleja enam kui 50 riigist, kes peavad läbima 3,8 km ujudes, sõitma rattaga 180 km ning jooksma 42,2 km. Lisaks toimuvad Pom’bel Ironkids laste võistlused 1. augustil, Seve Ehituse heategevusjooks asenduskodude laste toetuseks ning Telia 4:18:4 rahvatriatlon 5. augustil.

Võistlusradade ületuseks tuleb arvestada ooteajaga ka jalakäijatel. Kõik elanikud pääsevad kindlasti koju ja ka kodudest välja liikuma, kuid tuleks arvestada täiendava ajakuluga ning järgida liikluse reguleerijate märguandeid. Ratta- ja jooksudistantsil korraldavad liiklust litsentseeritud reguleerijad. Elanikud, operatiivautod ja kohalike asutuste transport lastakse läbi reguleerijate hinnangu alusel olukorrale ning tehtud otsustele ja märguannetele. Liiklus avatakse operatiivselt kohe pärast võistlusdistantsi lõppu ja liikluskorraldusvahendite eemaldamist. Ürituse ajal saab liikluskorraldust puudutavat teavet ka infotelefonilt numbril 53 00 1707 ning e-posti aadressil liiklus@trismile.ee.

Ironman Tallinn korraldajad vabandavad liiklusmuudatustest tingitud võimalike ebamugavuste pärast ning loodavad linnaelanike mõistvale suhtumisele ja osalejaid toetavale kaasaelamisele.