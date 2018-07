Fotod: kulunud vöötrajad võivad liiklejad ohtu seada

Tallinna transpordiamet plaanib vöötradu värskendada enne 1. septembrit eestkätt just koolide ümbruses. «See on meil alati nii plaanis,» ütles Tallinna transpordiameti liikluskorralduse peaspetsialist Paavo German ja selgitas, et kui teha töid kevadel, siis võib märgistus suvega ära kuivada ja sügisel on rajad jälle poolkulunud ning sombuse ilmaga halvasti nähtavad. Kui vöötradu märgistada sügisel, on need Germani sõnul talv läbi paremini nähtavad.