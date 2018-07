Raudteel peatunud autojuht seiskas rongiliikluse

Rong oli liikumas suunal Tallinnast Türile ning oli autojuhi tõttu sunnitud ajutiselt seisma jääma Tallinnas enne Liiva peatust.



Põhja prefektuuri sõnul oli autoga raudteele sõitnud mehel terviserike ning ta viidi haiglasse. Rongiliiklus on nüüdseks avatud.



Rongis viibinud reisija sõnul reisijaid teavitati asjaoludest, kuid kuna juhtumi tõttu on rongi graafik segamini, tuli neil uuesti paariks minutiks seisma jääda, et vältida rongiteel Viljandist tuleva rongiga kohtumist.