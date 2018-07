Pronksi tänav avatakse täies ulatuses alles sügisel

Nördinud sõidukijuhid soovivad, et tee-ehitaja selles kohas kiirustaks, sest ummikud ulatuvad ühelt poolt kaugele Narva maanteele ning teiselt poolt Liivalaia tänavale.

Kommunaalameti juhataja Reio Vesialliku sõnul pole see kahjuks võimalik ning Pronksi tänav saab korda alles septembriks.

«Seal tuleb tegeleda korraga erinevate torude ja kaablitega. See töö vajab oma tehnoloogilisest eripärast sõltuvalt teatud aega ning seda ei ole võimalik kiiremini teha. Samuti elavad sealsamas inimesed, kes ei ole nõus sellega, kui ehitajad töötavad õhtuti või nädalavahetustel. Ehitajatele on mitu korda füüsiliselt kallale tungitud sellepärast, et töödega kaasnevad helid on kedagi häirinud,» rääkis Vesiallik.

«Me saame väga hästi aru, et see liiklussuund tuleks võimalikult kiiresti täies mahus avada, aga kahjuks läheb sellega veel aega. Me teeme kõik endast oleneva, aga kahjuks on tehnoloogia selline, et ei saa seda kiiremini teha. Täies mahus tahaks Pronksi tänava avada kooli alguseks,» lisas ta.

Vesialliku sõnul on liikluskitsikuse leevendamiseks avatud ajutine tee poolelioleva Gonsiori tänava kaudu. «Avasime Gonisori tänaval ühendustee, kust üks sõidurada viib Raua tänavalt Kivisilla tänavale ja omakorda üks sõidurada Kivisillast Rauasse. See on selleks, et liiklust veidigi ümber suunata ja Pronksi-Liivalaia koormust veidigi hajutada,» selgitas Vesiallik.