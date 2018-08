Klandorf ei välista linna äriühingute juhtide palgamäärade tõstmist

Kolmapäeval Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhatuse esimehena tööle asunud Deniss Boroditši kuupalk on 6500 eurot, mis on 2015. aastal vastuvõetud Tallinna linna äriühingu juhatuse liikme tasu suuruse määramise alusel maksimaalne summa. TLT eelmine juht Enno Tamm sai kuupalka 5500 eurot.

«Üle kolme aasta on möödas selle taseme kehtestamisest ja võib-olla oleks vaja seda muuta. Ma ei välista, et tulevikus oleks vaja neid määrasid tõsta,» ütles Klandorf, märkides, et senise tasustamise korra alusel võib muutuda keeruliseks tööjõuturult sobivate juhtide leidmine.