Täispikk triatlon Ironman muudab nädalavahetusel ühissõidukite liiklust

Laupäeval, 4. augustil ühistranspordi tööpäeva algusest kuni tööpäeva lõpuni ja pühapäeval, 5. augustil kella 9-12 on liini nr 3 autobussid suunatud Veerenni suunal ümbersõidule Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Kaarli puiestee, Vabaduse väljak, Estonia puiestee, Teatri väljak. Ära jäävad peatused Linnahall, Mere puiestee ja A. Laikmaa.

4. augustil Tallinna toimuv täispikk triatlon Ironman algab Lennusadamas ujumisega ja finiš on võistluskeskuses Vabaduse väljakul. Võistlusega seoses on mõned Kesklinna, Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosa teed 3.-5. augustini osaliselt või täielikult suletud.

Tegemist on 3,8 km ujumise, 180 km rattasõidu ja 42 km jooksmisest koosneva maailma ihaldatuima triatloni formaadiga. Ironman brand on maailmas suurima «User Based Sport Brand» ja selle konkreetse sündmuse Eestisse toomisega on nähtud vaeva üle seitsme aasta.