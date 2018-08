Teetööline tulistas Lasnamäel puhkenud tülis meest

Praegu ei saa politsei tüli põhjuste kohta midagi täpsemalt öelda. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Roger Kumm ütles Postimehele, et tulistaja on praegu kinni peetud ja ta on andnud juhtunu kohta esialgseid ütlusi. Haavata saanud mees on kriitilises seisundis haiglas.

«Me ei ole tema isikut veel kindlaks teinud. Meil on küll uurimissuund, mille abil me ta isiku kindlaks teeme, kuid praegu me veel tema nime ei tea,» ütles Kumm ja lisas, et haavata saanud mees on 30. eluaastates.