Boroditš: Michali surve võib olla vastuolus põhiseadusega

«Suurima opositsioonijõuna on Reformierakond ju olnud varjamatult kriitiline keskerakondlaste suhtes, kes istuvad samaaegselt ettevõtete juhatustes ja ka volikogus. Meie kriitika ongi suunatud sellele huvide konfliktile, milles Deniss praegu on. Ta võeti linna aktsiaseltsi kõrgele palgale ja ta allub nõukogule, milles on seitse keskerakondlast ja abilinnapeale, istudes ise volikogus, kes justkui peaks abilinnapead ja nõukogu kontrollima,» vahendas ERRi uudisteportaal Michali sõnu ERRi raadiouudistele.

Boroditš ei näe selles huvide konflikti. «Vastasel juhul ei saaks volikogus olla näiteks koolidirektorid, keda on nii koalitsioonis kui opositsioonis. Ma ei ole kuulnud, et nendele oleks ette heidetud huvide konflikti,» ütles Borodits. Nii näiteks kuulub linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi. Keskerakonna fraktsioonis on vähemalt neli munitsipaalkoolide direktorit. Nii on see olnud aastaid.

Reformierakond leiab, et huvide konflikti vältimiseks võiks Boroditš vähemalt oma mandaadi linnavolikogus peatada. Veel parem oleks, kui ta linnavolikogust lahkuks, vahendas ERR.