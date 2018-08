Juulis külastas Tallinna rekordiline arv laevareisijaid

Hoolimata sellest, et sel aastal on toimunud Eestisse vähem laevareise, pole reisijate arv langenud ja seda kinnitab ka statistika - Tallink vedas juulis rekordilised 1,2 miljonit reisijat. Viking Line'i pardale jõudis veidi alla miljoni reisija, mis on ettevõttele kõigi aegade paremuselt teine tulemus.