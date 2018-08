Mupo: liikluskorraldusvahendeid eiravad ja valesti pargitud autod takistavad teetöid

Näiteks täna on paari hommikutunniga teatatud 40-st teetöid oluliselt takistavast sõidukist.

«Veidi aega tagasi tuli samast taas kõne – ehitajad oli jupikese maad tööga edasi liikunud, kui jälle on 6 valesti pargitud autot takistuseks ees.»

Mupo korrapidaja sõnul on tänase teatatud juba 40-st autost, mis ei lase töödega edasi minna. Lisaks Järveotsa teele on teetööd häiritud Juurdeveo ja Kajaka tänaval.

«Paraku on 40-st autojuhist telefonile vastanud alla kümne ja nendestki mitmed on veel kurjad pealekauba – et kuhu ma siis parkima pean!» kirjeldas Toompere olukorda.