Foto: juht vedas mikrobussist mitme meetri jagu välja rippuvaid laudu

Politseinikud võtsid autole sappa ja pidasid selle peagi kinni, teatas Põhja prefektuur. «Autojuhil jäi esiti õigust ülegi, ta seletas, et on enda meelest lauad täitsa kenasti kinnitanud ja sedasi sobib maanteel sõita küll. Reaalsus oli aga paraku see, et lauad püsisid mikrobussis vaid ausõna ja suure usu najal,» seisab politsei teates.