Relvaga kliente ähvardanud Taxify juht pääses puhtalt

Prokuratuur koostas põhistamata määruse, mis tähendab, et põhjendused kriminaalmenetluse lõpetamiseks jäeti esitamata. Kannatanutel on õigus 10 päeva jooksul küsida ka prokuratuuri põhjendused.

Postimees kirjutas märtsis , kuidas ühel pühapäeva varahommikul kutsus kolmeliikmeline seltskond läbi Taxify mobiilirakenduse endale Nõmme teele takso, et sellega siis edasi Mustamäe poole sõita. Autosse istus kolm inimest: kaks naist ja üks mees.

Esimene peatus paluti teha Sõpruse puiesteel, kus üks autos viibinu autost väljus. Autosse jäänud naised soovisid sõita edasi järgmisesse sihtkohta, kuid taksojuht nõudis kohe arve tasumist.



«Vastasin, et kuulen seda esmakordselt ning taksojuhi käitumine on ebaviisakas,» meenutas üks autos viibinud naine. Seepeale haaras naise sõnul taksojuht relva, hoidis seda tema silme ees ja käskis naistel autost lahkuda. «Suure ehmatusega väljusime autost ning sõbranna helistas politseisse,» rääkis üks naistest.



Sõidukit Volkswagen Jetta juhtis tol ööl 22-aastane mees. Tänaseks on suletud juhi konto Taxifys.