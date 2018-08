Haabersti uue ringristmiku foorid tekitasid Facebookis pahameele tormi

Kasutaja tõi välja ka teisegi murekoha - tema sõnul viadukti poolt tulles ja Vana-Rannamõisa teele keerates läheb sealt üle foorita ülekäigurada. «Kuna see on diagonaalis, on märgatavus kehv, hoog suht suur, siis on ilmselt aja küsimus, kui seal midagi halba juhtub,» kirjutas grupi liige.



Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse peaspetsialist Paavo Germani sõnul on Vana-Rannamõisa teel üherajaline teeületus. «Sellised teeületused on üldjuhul kiired ja lühikesed ning nähtavus selles kohas hea,» ütles German, lisades, et autojuht peab lähtuma seal kohas vastavalt liiklusmärkidest. «Kui üherajalisest teeületusest üle minna, ohutussaarele tee keskel, siis seal järgmine ülekäik, mis on üle kahe raja, see on fooriga,» tõi German välja.



Uue ringristmiku kohta võttis sõna ka teine «Kakumäe elanikud» grupi liige.

«Mina seisin täna kella 17 paiku linnast tulles alates loomaaiast kuni Kakumäe Selverini iga foori taga, sest puhas punane laine. Iga foori taga!» kirjutas kasutaja, lisades, et ta sõitis korrektselt.



«Kaassõitja tegi Rimi juures nalja, et poodnikel hea lobitöö tehtud... Seisad Rimi juures ja siis saad Bauhausi tagumise väljasõidu juures uuesti seista,» kirjutas kasutaja, lisades, et ta tahaks teada, kas see ongi nii mõeldud. «Kui jah, siis rohkem seda teed ei tahaks valida, tuleks ikka Vabaõhumuuseumi teed pidi koju,» kirjutas grupi liige.



Ka «Harku valla elanikud» grupis on ringristmiku uuenduse kohta sõna võetud. Pühapäeval kirjutas üks kasutaja, kuidas peale Haabersti ristmiku fooride mõnepäevast töötamist sattus ta alati punaste fooride lainesse, ükskõik kust poolt ta ristmikule ka ei lähenenud. «Miks ei saa olla nii, et kui pääsen rohelisega ristmikule, siis pääsen ka edasi rohelisega?» küsis kasutaja, lisades, et eriti ebameeldiv on Rannamõisa suunal ja ka Rannamõisa poolt linna sõites. «Tekib kiuslik mõte, et äkki selles uue ristmiku mõte oligi, et selleni väga ei jõuagi, vaid passid kolm-neli korda punase tule taga?» kirjutas kasutaja.



«Ma olen ise ka märganud, et näiteks Rannamõisa teelt tulles on üks punane teise otsas,» tunnistas liikluskorralduse peaspetsialist Paavo German. Ta lisas, et tema andmetel on fooriprogrammid veel seadistamisel ja praegune lahendus ei ole lõplik.