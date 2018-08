Tallinnas kinnipidamisel hinge heitnud soomlase surma põhjus on mürgistus

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Kristian Jaani sõnul on mehe isik tuvastatud ning Soome ametivendade abiga saadi lähedastelt ka kinnitus, et hukkunu on 1978. aastal sündinud Soome kodanik.

«Tänaseks on kohtuarst andnud hinnangu, et mehe surma põhjuseks oli mürgistus. Tegemist on õnnetusjuhtumiga, mistõttu ei alusta politsei menetlust,» ütles Jaani.

Kuigi politseil on ametlik kinnitus, et tegemist oli mürgistusega, pole veel selge, et mis ainega täpselt tegemist oli. Küll aga leiti mehe kinnipidamisel tema soki vahelt tühi fooliumvoldik, milles olid narkootilist ainet meenutavad jäägid. Kohapeal läbiviidud kiirtest reageeris positiivselt amfetamiinile.

Eelmisel neljapäeval sai politsei väljakutse Tallinna kesklinna Mardi tänavale. Teataja sõnul tungis lasteaia territooriumile mees, kes käitus ebaadekvaatselt. Patrullpolitseinike saabudes ründas mees politseisõidukit ja üritas tungida sõidukisse ning seejärel hüppas politseisõiduki kapotile. Politseinikud andsid mehele korralduse kapotilt maha tulla. Mehe kinnipidamiseks kasutasid korrakaitsjad ühel korral gaasi ning seejärel panid talle käerauad. Mees jätkas rabelemist. Politseinikud hoidsid meest kinni, et ta enesele viga ei teeks ning üritasid temaga turvakontrolli käigus kontakti saada.