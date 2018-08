Fotod: novembrist saab Tallinnas bussipileti eest tasuda viipemaksega

Tänasel esitlusel tõdeti, et Tallinn on Euroopa pealinnadest üks esimesi, kus saab ühistranspordis pangakaardiga viipemakseid teha. Esitlusel osalenud Tallinna linnapea Taavi Aasa sõnul on oluline iga samm, mis ühistranspordi kasutamist mugavamaks ja tänapäevasemaks muudab ning aitab liikuda Tallinna elanike seas laialdasema ühistranspordi kasutamise suunas. «Viipemakse on oluline vaheetapp, kust on vaja jõuda mobiilimakseteni ühistranspordis, sest see on see suund, kuhu maailm liigub.»