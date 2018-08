Vandaalid rüüstasid Kalevi-Liiva holokaustiohvrite memoriaali

«Tegemist on väga kahetsusväärse juhtumiga. Sõja ajal hukatud ohvrite mälestuseks paigaldatud mälestusmärgid väärivad austust. Teeme omalt poolt kõik, et välja selgitada inimesed, kes antud teo toime panid, sest sellisele käitumisele ei ole mitte mingit õigustust,» lausus operatiivjuht Urmas Krull.

Juudikogukond nimetas memoriaali rüvetamist provokatsiooniks

«Eestis on alati suhtutud suure lugupidamise ja austusega surnute mälestusse, vaatamata rahvusest. Eesti elanik ei saa nii käituda, seepärast olen kindel, et memoriaali rüvetasid need, kes vihkavad Eestit ja seda tuleb pidada ka Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäevaks ajastatud provokatsiooniks,» sõnas Jakobson.

Jakobsoni sõnul ootab juudi kogukond ja Eesti avalikkus, et politsei teeb kõik võimaliku vandaalide tabamiseks. «See, et Eestis on inimesi, kes ei mõista ajalugu ja ei varja oma vaimustust natsismist, näitab, et ajaloo õppetundides holokaustist kas ei räägitud või anti sellele vale tõlgendust. Kui me ei räägi tõtt oma ajaloo tumedamatest lehekülgedest, siis mis tulevik meid ees ootab?» sõnas Jakobson.