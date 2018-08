Tallinna kesklinnas avatakse uus PPA teeninduspunkt

PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Marit Abrami sõnul on kõige suurem kliendikoormus PPA Tallinna teenindustes, mida külastab pea pool kõigist klientidest. «Loodame, et Kesklinna politseijaoskonna teeninduspunkt leevendab järjekordi. Kindlasti tasub aga meeles pidada, et teeninduspunktis on võimalik ainult dokumenti kätte saada ning seal ei saa esitada dokumendi taotlust ega teha muid dokumentidega seotud toiminguid,» sõnas Abram.