Noortekamp röövis Mustamäel relva ähvardusel kaht eakaaslast

Relvataolist eset ja vägivalda kasutades võeti ühelt kannatanult ära vöökott isiklike esemetega ja teiselt kannatanult võeti ära rula. Üks kannatanutest viidi haiglasse.



Sündmuskohale reageerinud politseinikud pidasid kinni 18-, 17- ja 15-aastase noormehe. Relvataoline ese on ära võetud ning visuaalselt on tegu õhkrelvaga.



Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku röövimise paragrahvi alusel. Kinnipeetud noormehed kuulatakse kõigepealt kahtlustatavana üle ning seejärel otsustatakse tõkendi küsimus.



Postimees kirjutas augusti alguses, kuidas 2. augusti hilisõhtul tungisid Mere puiesteel kahele mehele kallale neile tundmatud noormehed, kes võtsid vägivalda kasutades ära mobiiltelefoni maksumusega 300 eurot, kaks pudelit õlut ja pooliku sigaretipaki.