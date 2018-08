Vakra: Tallinn ei vaja uut maksu

Tallinna linnavolikogu keskerakondlasest esimees Mihhail Kõlvart tegi eilsel volikogu istungil ettepaneku kehtestada Tallinnas turismimaks ja kutsus kõiki erakondi sel teemal kaasa arutama. Volikogu esimehe sõnul on seda tarvis, et turistidelt Tallinna linnale rohkem raha saada.

«Oleme seisukohal, et uusi makse ei ole vaja kehtestada ei Eestis ega Tallinnas. Seda teemat pole mõtet isegi arutada. Me soovime rohkem turiste Tallinnasse ja Eestisse, mitte neid lisamaksudega eemale peletada,» selgitas linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Rainer Vakra.

«Maksusid kehtestatakse selleks, et midagi rohkem ja paremini teha. Tallinna linnavalitsus aga esitas äsja volikogule 44 miljoni eurose lisaeelarve, mis on selge märk, et pealinnal vahendeid jätkub ja probleemiks on järelikult hoopis rahade oskamatu kasutamine,» rõhutas Vakra.