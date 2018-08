Nooblite restoranide solginired reostavad vanalinna tänavaid

Kauni söögikoha klienti vaevalt et huvitab, kuhu tema toidu valmistamise jäätmed pärast rändavad, kirjutab Pealinn. Küll pakub see huvi näiteks vanalinna elanikele: prügiauto järel nirisev solgirida on järjekordseks märgiks, et mõni restoran on toidujäätmed olmeprügi hulka sokutanud.