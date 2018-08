Väikesaare koolilugu lõppes edu asemel fiaskoga

Teise pere ema Kerstin Allvee on kriitiline diaprojektori helikvaliteedi suhtes. «Õpetajat oli väga raske jälgida, sest kogu see muu müra, mis klassis toimus, laste omavaheline sädistamine, oli kõik kuulda.»

Alternatiivenergiaga kaasnevad paraku elektrikatkestused. «Meil tekkis väike nihe. See Paldiski kooli esimene klass läks eest ära. Mitmel päeval nädalas me alustasime tükk aega hiljem tunde, et valgust oleks,» selgitab Katrina.

Hädad elektriga said saare koolile saatuslikuks. “Me loobusime sellest talvel, sellepärast et meil olid kogu aeg vooluga probleemid ja me ei saanud Paldiski kooliga ühenduses olla. Me olime üsna palju pimeduses,» ohkab Katrina.