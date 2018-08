Solman memoriaali kõrvale rajatavast hallist: pole oluline, kes esimesena planeeringut alustas

«On veidi häiriv, et ühtäkki on tekkinud memoriaali kohale sellised pilved, mis ähvardavad hajutada memoriaali tähendust,» kommenteeris Riina Solman FC Levadia jalgpallihalli rajamist mälestusmärgi kõrvalkrundile.

«See ei ole antud küsimuses isegi oluline, kes esimesena planeeringut alustas,» jätkas Solman, lisades, et olulised on inimeste tunded ja asjaolu, et inimesed leiavad Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaalil kontakti oma juurtega.