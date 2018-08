Haaberstis paneb suvele punkti noorte elustiilipäev

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgensoni sõnul on HNKXTRM mõnus elustiilipäev täis head muusikat, tänavakunsti ning ekstreemsporti.

«Elustiilipäeva raames toimuvad tõukeratta, bmx ja rula võistlused. Projekti eesmärgiks on pakkuda noortele võimalust kasutada rulaparke ka juhul, kui neil endil selleks vahendid puuduvad. Võistlusel saavad osaleda kõik, kel selleks on soovi. Takistuseks ei ole isegi vahendite puudumine. Kohapeal on olemas trikitõukerattad, kiivrid ja rulad, mida soovijad saavad võistlemiseks kasutada,» ütles Jürgenson.