Mupo: vanas hobusetallis tegutseb kuni 30-liikmeline noortekamp

Tallinna Hipodroomi territooriumil olukorda kontrollinud mupo avastas, et tegemist on erakätesse läinud vana hobusetalliga, mida oli asutud ümber ehitama, kuid mingil põhjusel oli töö katkenud ning hoone ümbrus täis ehitusjäätmeid, vana mööblit, eterniidijääke ja olmeprügi. Hoone katus on aga osaliselt põlenud ning selle tagajärjel varisemisohtlik. Hoone sissekäigud ning aknad on aga kõigile huvilistele avatud.

Pärast suhtlemist Hipodroomi juhtkonna ja naabruses töötavate inimestega selgus, et hoone ümbruses on tihti näha noorukeid, kes pealtnäha hobustega tutvust teevad ja muidu jalutavad, kuid mingil hetkel vaikselt mahajäetud hoonesse imbuvad.

Tallitöötajate sõnul on majas juba aastaid märgata kahtlast tegevust – seal põletatakse lõkkeid, viiakse läbi mingeid rituaale, juuakse ning elatakse muud seltsielu. Kolmel korral on hoonet kustutanud päästeamet ja ka politsei on olukorraga tutvumas käinud. Töötajate sõnul aga kooskäimised ja paarikaupa majas ööbimised jätkuvad. Väidetavalt on noorte hulgas kriminaalkorras karistatuid ja tagaotsitavaid.

«Üks töötajatest kirjeldas mulle, et ühel õhtul, kui majast hakkas imbuma kahtlast plastiku põlenguvingu, siis läksid nad kaaslasega vaatama, mis hoones toimub. Ruumis viibis hinnanguliselt 30 noorukit vanuses 12 kuni 18 aastat. Ümberringi vedeles tühi joogitaara ja olmejäätmed. Kuna vastasseis kippus konfliktseks, siis otsustasid tallitöötajad helistada politseisse, mispeale jõuk momentselt laiali jooksis,» selgitas mupo piirkondlik peainspektor Pavel Boitsov.

Boitsovi sõnul on tallirahvas arusaadavalt mures, sest kummalgi pool mahajäetud hoonet on hobuste tallid, milles ühes kallid traavlid ja teises kuiv heinasööt. Mõlemad hooned võivad väiksemastki sädemest põlema lahvatada. Ka hoone ümbrus on halvas seisus – põlengu käigus on aknast välja loobitud mööblit, televiisor ja ehitusjäätmeid. Hoone sisemust aga käis tallirahvas ise koristamas, kartuses, et mingil hetkel pannakse kogu olmeprahile taas tuli otsa.