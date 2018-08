Vastuolulise mainega Pääsküla kool alustab puhtalt lehelt

Tuvid pidid vanalinnas koolilastele ruumi tegema

Vanalinna hariduskolleegiumi väikeklasside hoone uhke sisehoov. FOTO: Joakim Klementi

Pääsküla kool pole aga sugugi ainus õppeasutus Tallinnas, mille õpilasi sel aastal renoveeritud ruumid rõõmustavad. Nii võib ka Pühavaimu tänaval asuvas vanalinna hariduskolleegiumi (VHK) väikeklasside hoones tunda värske värvi lõhna.

VHK põhikooli 600st õpilasest alustavad vastselt renoveeritud hoones tänavu õppimist sadakond hariduslike erivajadustega last. Kui siiamaani olid nad eri majade peale laiali hajutatud, siis nüüd on neil oma majaosa.

«See on ikkagi rahulik keskkond neil,» ütles VHK põhikooli juhataja Alar Saar.

Suurim võit on tema sõnul see, et renoveerimise käigus ehitati välja ka maja neljas korrus, tänu millele on neil tunduvalt rohkem ruumi. «See oli n-ö tuvide laut,» iseloomustas Saar viimast korrust, kus veel eelmisel õppeaastal valitses praeguste uhkete klaasruumide ja köögi asemel tühjus.

«Me ei pea enam otsima mingisuguseid nurgataguseid või nagu viimastel aastatel on olnud – õppetöö toimus isegi kooli direktori kabinetis,» märkis Saar, kirjeldades, kuidas lisaruum koolipere elu lihtsamaks muudab.

Samuti mainis VHK põhikooli juhataja positiivsena võimalust probleemide korral lapsi üksteisest eraldada. «Meil alguses oli küll rahunemisklass, aga praeguseks on nii, et kui leiad igale õpilasele sobiva viisi, kuidas õppida, siis seda ei ole eriti vaja,» lausus VHK direktor Kersti Nigesen.

Just niisamuti nagu värske majaosa näeb kogu kolmest hoonest koosnev VHK põhikooli kompleks välja kooli kohta harjumatult pisike ja hubane. Väljastpoolt tulevad külalised pidavat alati selle üle imestama. «Arvavad, et tulevad väiksesse kooli, aga meil on õpilasi üle tuhande,» ütles VHK direktor Kersti Nigesen.

Seda, et erivajadustega lapsed nüüd renoveeritud õppehoone tõttu teistest õpilastest eemale jääksid, koolijuhi sõnul ei juhtu. Kuna kõik VHK põhikooli majad on omavahel ühenduses, saab ka sealseid õpilasi integreerida teistesse tundidesse. Kuna kordatehtud majaosas puudub söökla, jagavad erivajadustega õpilased teistega ka lõunalauda.

Juhataja Alar Saar lisas omalt poolt, et koos võetakse ette ka õppekäike ja korraldatakse ühisüritusi.

Heelia Sillamaa