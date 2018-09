Galerii: Tallinnas Vabaduse väljakul peeti aabitsapidu

«Aabitsapeo traditsioon algas juba tosina aasta eest – alguses küll teise nime all – ning meil on hea meel, et aja jooksul pole huvi raugenud. See näitab, et kooli alguse ühine tähistamine on peredele vajalik,» märkis lapsi õnnitlema tulnud Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.