Laupäeval toimub Koplis suur asumifestival KopliFest

«Kopli on kiiresti arenev piirkond. Möödunud aastal rekonstrueerisime trammiteed ja uuendasime Kopli kalmistuparki, sel aastal jätkame Süsta ja Kase parkide korrastamisega, samuti algas Kopli liinide ehitamine. Soovime, et Kopli asumipeost kujuneks selle piirkonna inimeste jaoks tugev traditsioon,» ütles Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leigeri sõnul on igati rõõmustav, et Mereakadeemia siseõu sobib Kopli ja Põhja-Tallinna kogukonnaürituse korraldamiseks.

Kuigi KopliFest toimub praegusel kujul esmakordselt, on ta inspiratsiooni saanud mõned aastat tagasi kohaliku kogukonna poolt ellu kutsutud Kopli liinide festivalilt. Tegemist on eelkõige kogukonnapäevaga, mille märksõnad on hea muusika, maitsev toit, kunst, tegemised noortele ja uued teadmised Kopli asumist.