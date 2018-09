Särgava Postimehe loost: TLTs on tegemist korruptsiooniohtliku olukorraga

Täna kirjutas Postimees , et TLT uus juht Deniss Boroditš kutsus firmasse priske palga peale kaks uut inimest – Lennart Viikmaa ja Otto Popeli. Nii Popel kui Viikmaa on Boroditši ammused tuttavad, koolikaaslased Concordia ülikoolist ja toonased erakonnakaaslased kuni 2014. aastani, keda seob veel ka pea kümne aasta tagune Edgar Savisaart puudutav rahastamisjuhtum.

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe Särgava hinnangul on tegemist aga korruptsiooniohtliku olukorraga. «Kui juba hallatavate asutuste juhid valitakse avaliku konkursiga, on ainuõiglane, et sama põhimõte laieneb ka linnaettevõtetele. Mitte aga ainult juhatajatele, vaid ka juhatuse liikmetele, sest nemad kõik kannavad seaduse järgi juriidilist vastutust,» ütles Särgava.

Särgava sõnul valmistab talle pettumust, et avalik konkursita juhatuse liikmete palkamist on asunud õigustama abilinnapea Kalle Klandorf. «Kui keegi veel linnavalitsuses, siis just tema peaks juriidiliste teadmiste, endise politseiniku ja korda armastava inimesena hoidma silma peal, et asi mitte ainult ei oleks aus, vaid ka näiks aus. Praeguses situatsioonis ei näi see nii olevat.»