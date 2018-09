Linnatranspordi AS: mängud töötajate palkade ümber tuleb lõpetada

Boroditši sõnul püütakse avalikkust eksitada, tehes ühelt poolt volikogule ettepaneku vähendada bussi-ja trammijuhtide palgatõusuks mõeldud vahendeid, teisalt aga nõutakse Anto Liivati suu läbi kiiremat palgakasvu. «Inimeste palgaootustega ei tohi mängida. TLT AS leppis ametiühinguga kokku nii palgatõusu suuruse kui ka perioodi, mille jooksul uued töötasud ettevõttes kehtestatakse ning peab oma lubadustest kinni. Üheksaprotsendiline palgatõus puudutab ca 1200 bussi- ja trammijuhti, kes on oma tasu ausa tööga välja teeninud. Praegune palk ei meelita inimesi bussi- ja trammijuhina tööle. TLT ASis planeeritud palgatõus on mõeldud kroonilise tööjõudefitsiidi leevendamiseks ning bussijuhi ameti populaariseerimiseks noorte hulgas. Rääkides kolmeprotsendilisest palgatõusust ning ettevõtte eelmise aasta 28 miljoni eurosest kasumist, moonutatakse fakte. Meie planeeritud kaheetapiline palgatõus moodustab kokku üheksa protsenti senisest töötasust, ettevõtte kasum on kujunenud aga investeeringutest trammi infrastruktuuri arendamisse ja veeremi renoveerimisse. Ei saa pidada õigeks, kui hakkame palku tõstma ühistranspordi parendamiseks mõeldud eraldiste arvelt nagu meile soovitatakse,» selgitas Boroditš.