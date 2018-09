Tallinn taastab alaealiste komisjonid ja hakkab probleemseid peresid ümber asustama

Linnapea Taavi Aas ütles, et pärast augustikuus teravdatud tähelepanu alla sattunud noorte kohati vägivaldseid kogunemisi on linn kavandanud tervet rida erinevaid meetmeid, kuidas noorte ja linlaste turvalisus tagada. «Võtame asja väga tõsiselt. Ei aita ainult sellest, et avame veel sel aastal kolm uut välispordiväljakut, probleemsete noortega tuleb eraldi ja süsteemselt tegeleda,» ütles Aas.