Kadrioru valgusfestival laieneb vanalinna

«Väga traagilise ajalooga Harju tänava haljasala muudame kahel õhtul, 20. ja 21. septembril meeleolukaks, mõtisklevaks olekupaigaks, sest me kõik ju teame, et enne märtsipommitamist toimusid seal olnud hoonetes ju tantsupeod, oli kino ja sellel alal elu kees, kuni see traagiliselt lõppes. Ja me tahaksime tuua tollase elu tänasesse päeva, mõistmaks ja tunnetamaks seda sidet, mis on olnud sellel alal läbi pika ajaloo. 21. septembril lõpetab Harju haljasalal selle õhtu Vaiko Eplik, kes on just selle sündmuse jaoks komponeerinud uue kava,» lubas Järve.