Fotod: Paksu Margareeta alt tuli välja ootamatu leid

«Tegu on ilmselt Suure Rannavärava varasemasse ehitusetappi kuuluvate müüridega, mis on ehitatud 15. sajandi keskpaigas ehk üle poole sajandi enne Paksu Margareeta suurtükitorni,» märkis Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna arheoloog Ragnar Nurk.

Nurk rääkis, et pärast linnamüüri enda algsel kujul valmimist hakati Tallinnas välja arendama eeskaitsesüsteemi, et vaenlane ei pääseks nii lihtsalt linnamüürile endale ligi. Linnamüüri joonel asuvate väravatornide ette ehitati täienevad eesväravad ja nii ka Suures Rannaväravas. On arvatud, et Paksu Margareeta kohal asus üks kahest väiksemast tornist, mis moodustasid sarnase eesvärava, nagu on Viru väravad. Säilinud on läänepoolne torn teisel pool rannaväravat.