Fotod ja video: Tammsaare park pakub päeval ja öösel erinevat vaatepilti

«Kui seda hakati kokku panema, siis me olime üsna hirmul, sest täpsusaste on selline, et see vuuk on alla kahe sentimeetri ja kui viga tuleb sisse ja hakkab mingis suunas kasvama, siis see lego lihtsalt ei lähe kokku. Pargi teedega tekib võltsperspektiiv, et teed on nagu väljapoole laienevad, aga kui sa vaatad, siis see tõmbab need kiired paralleelseks ja jääb mulje, justkui pargiteed oleksid tegelikust lühemad ja laiemad,» selgitas arhitekt.