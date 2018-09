Põhja-Tallinn sai juurde sada istepinki

Uute pinkide disain on kooskõlastatud linnadisaineriga. Pinkide paigaldamine algas juba juulikuus ja viimased neist pandi paika neljapäeval. Pinkide asukohad valiti koostöös linnaosa elanikega. «Pingid, nagu ka madalad äärekivid ja mugavad bussiootepaviljonid on väga olulised eeskätt eakatele inimestele. Linn on aasta aastalt suurendanud linnaosale eraldatud vahendeid heakorraks. Oleme ka ise leidnud lisaraha, näiteks hoides kokku erinevate ürituste pealt. Pidudest või muust triviaalsest olulisem on hea ja jalakäiasõbralik linnaruum ja me jätkame selle loomist,» ütles Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.