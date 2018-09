Politsei pidas kinni Mustamäel noormeest peksnud noortekamba

Alustatud kriminaalmenetluses on kahtlustatavana üle kuulatud kokku neli 16-aastast noormeest, kellele on esitatud kahtlustus 16-aastase noormehe kehalises väärkohtlemises.

Tänaseks olemasolevatel andmetel on tegemist omavahel tuttavate inimestega, kelle vahel on toimunud konflikt, mida on otsustatud kaklusega ära lahendada.